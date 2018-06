Az LMP bővítené a jegybank felügyelőbizottságát

Az LMP törvényjavaslatban kezdeményezi, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelőbizottságának létszámát emeljék hatról tízre. Az indítvány alapján az ellenzéki frakciók nem egy, hanem három embert jelölhetnének a testületbe.

Schmuck Erzsébet, a párt frakcióvezető-helyettese csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a felügyelőbizottság mandátuma hamarosan lejár, ezért az Országgyűlésnek új tagokat kell majd választania. Hangsúlyozta, hogy az LMP-nek korábban többször is gondjai voltak az MNB működésével, és több nyilvánosságra került problémát is az a Róna Péter tárt fel, aki a Lehet Más a Politika jelöltjeként került a felügyelőbizottságba. A képviselő úgy fogalmazott, hogy a közgazdászt ezek után az MNB nemkívánatos személynek minősítette és fel is jelentette jó hírnév megsértéséért. Schmuck Erzsébet ismertette: az LMP újra Róna Pétert készült javasolni, miután az MSZP, a Párbeszéd és a DK is elfogadhatónak tartja, hogy egy közös jelöltet állítsanak, a Jobbik ugyanakkor ragaszkodik saját jelöltjéhez, Nyikos Lászlóhoz, ezért Róna Péter nem indul a pozícióért, mert ő csak közös jelöltként vállalta volna ezt. Hozzátette, emiatt várhatóan minden ellenzéki pártnak saját jelöltje lesz, közülük a parlament gazdasági bizottsága választ ki egy embert.