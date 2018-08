Az Orbán-Merkel csúcstalálkozón dőlt el a BMW magyarországi beruházása

A magyar kormányfő Münchenben is tárgyalt a befektetésről.

Angela Merkel és Orbán Viktor július 5-i, berlini csúcstalálkozóján dőlt el véglegesen, hogy a BMW Magyarországon fog beruházni – írja az Origo. A magyar kormányfő Bajorországban is tárgyalt a befektetésről. A német autógyár beruházása minimum egymilliárd eurós projekt, és csak a jövő év elején legalább 1000 új munkahelyet fog létrehozni Debrecenben és környékén. A gyár kapacitása évente 150 ezer autó gyártására lesz elegendő. Az Origo információi szerint a Merkellel való találkozó előtt egy nappal a kormányfő a CSU elnökével, Horst Seehofer belügyminiszterrel, volt bajor miniszterelnökkel tárgyalt. Ekkor vált világossá, hogy Magyarország Németországtól vesz helikoptereket a honvédségnek, és szóba került az autóipari beruházás is. Nyilvánvalóan ez is hozzájárult ahhoz, hogy a BMW végül Magyarország mellett döntött – írja a lap.