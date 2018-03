Autóutat kap Szolnok

Lassan eldőlni látszik, mi is lesz a sorsa a 4-es főúttal párhuzamos gyorsforgalmi útnak. Valószínűleg a fővárostól Berettyóújfaluig végig autóútként épül meg, noha egy szakaszon, Abony és Fegyvernek között (ide értve a Szolnokot északon elkerülő, a Tiszát is keresztező részt) már elkezdték építeni autópályaként 2013-ban. A félig kész út építését 2015-ben azonban leállították, arra hivatkozva, hogy túl drága lenne. Később azt jelentették be, hogy más cégekkel fogják megépíttetni autóútként.