Alacsonyabb árakkal érkezik a tojás csúcsszezonja

Olcsóbb lett húsvét előtt a tojás karácsonyhoz képest: akkor mérettől és a termelési módtól függően 42-60 forintot is elkértek darabjáért, de nem volt ritka a 60 forint fölötti ár sem, most a legdrágább sem kerül többe 50 forintnál – írja a Népszava. A tojáspiacon két csúcsszezon van, a karácsonyi és a húsvéti, ilyenkor fogy a legtöbb az éves 223 darab tojásból, amit személyenként megeszünk. Ezzel a mennyiséggel az uniós mezőny első felében vagyunk. A négy kapható tojásméretből a magyar háziasszonyok a közepeset (M) részesítik előnyben, a legtöbb receptben is ez szerepel. A lap azt írja, hogy tojásvásárlásnál érdemes a kilogrammos árat figyelembe venni, aki pedig hazai terméket akar vásárolni, keresse a tojásokon a HU jelzést. A piacokon a kistermelőknek ugyan nem kell jelölniük a tojást, de ki kell írniuk, hogy ki és hol termelte.