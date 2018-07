A Vodafone vezérigazgatójával tárgyal Orbán Viktor

Magyarország digitális fejlődéséről, valamint az ipar és a fogyasztók által egyaránt várt újgenerációs mobilszolgáltatás, az 5G hálózat bevezetéséről is tárgyalt hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök Vittorio Colaóval, a Vodafone Csoport vezérigazgatójával - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.

A megbeszélésen elhangzott: Magyarország fejlődésének egyik kulcsa a digitális gazdaság; az elmúlt években a magyar gazdasági növekedés közel negyedét ez a terület adta. Ez a szektor már most stratégiai jelentőségű, ezt az is bizonyítja, hogy a kormány 2014 és 2021 között minden eddiginél többet, közel 130 milliárd forintot fordít a telekommunikáció fejlesztésére - állapították meg. Vittorio Colao a tájékoztatás szerint emlékeztetett arra, hogy Magyarországon a Vodafone az egyik legjelentősebb brit befektető. A cég eddig több száz milliárd forintot fordított a magyarországi mobilszolgáltatás fejlesztésére, 2600 embert foglalkoztat fővárosi székházában és a szintén Budapesten található nemzetközi szolgáltató központjában, illetve további mintegy 600 főt miskolci ügyfélszolgálatán. A cégcsoport Magyarország iránti elkötelezettségét a vezérigazgató szerint jól jelzi, hogy a Vodafone Magyarország aktívan részt vesz a hazai Digitális Jólét Program megvalósításában, illetve a Vodafone Alapítvány révén elkötelezetten támogatja a magyarországi digitális oktatás fejlődését. A hétfői parlamenti megbeszélésen részt vett Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója és Budai J. Gergő vezérigazgató-helyettes is - közölte a sajtófőnök.