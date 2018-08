A törökök aranyával erősítené a lírát Erdogan

Erdogan azt kérte a törököktől, hogy az aranyaikat és devizájukat váltsák lírára, az elnök így akarja megállítani a török fizetőeszköz zuhanását. A török líra pénteken kora délután 17 százalékkal állt gyengébben a dollárral szemben, korábban azonban 20 százalék napi veszteségnél is járt. A heti vesztesége 28 százalék, az év eleje óta pedig 71 százalékkal gyengült. Az euróval szemben 16 százalékkal gyengült péntek délutánra, heti vesztesége 26 százalék, az év eleje óta pedig 63 százalékkal gyengült.

A török líra már az idei elnök- és parlamenti választások előtt is jelentős mértékben gyengült, ezt Recep Tayyip Erdogan a török gazdaság megroppantására irányuló, összehangolt nemzetközi akciónak tulajdonította. Már akkor is felszólította a törököket, hogy adják el devizatartalékaikat. A líra zuhanása a napokban felgyorsult. Az USA augusztus elején gazdasági szankciókat jelentett be Törökország ellen, mert fogva tartanak egy amerikai lelkészt. A pénteki zuhanást tovább gyorsította, hogy Donald Trump bejelentette: megduplázza a török alumínium- és acéltermékekre kivetett vámot. Berat Albayrak pénzügyminiszter Isztambulban új, a jegybanknak nagyobb függetlenséget biztosító és szigorúbb költségvetési fegyelemre épülő, "fenntartható és egészséges mértékű" gazdasági növekedést biztosító gazdaságpolitika bevezetését jelentette be. Kevés részlettel szolgált azonban a kormány terveiről ahhoz, hogy meggyőzze a pénzpiacokat a líra rekordnagyságú árfolyamesésének megállításáról. Az, hogy a kormány az inflációt és a gazdasági növekedést nem tekinti egymás alternatíváinak, valószínűleg tovább mélyíti a nemzetközi pénzpiac ellenérzéseit a török gazdaságpolitikával szemben. A kamatemelések zsigeri ellenségeként ismert Erdogan a monetáris politika felett megerősödött mandátummal került ki a választásokból. A köztársasági elnök szerint az olcsó hitel elengedhetetlen előfeltétele a gazdasági növekedésnek. A nemzetközi pénzpiac szerint a jegybank azért vonakodik kamatemeléssel megfékezni a líra árfolyamvesztését, mert az elnök korlátozza a függetlenségét.