A monetáris tanács egyhangúan támogatta az alapkamat tartását

A monetáris tanács tagjai ellenszavazat nélkül támogatták az alapkamat 0,90 százalékon tartását a legutóbbi, május 22-i ülésen - derül ki az ülés szerdán közzétett rövidített jegyzőkönyvéből.

A tanács tagjai szintén ellenszavazat nélkül döntöttek arról is, hogy az egynapos jegybanki fedezett hitel kamata és az egyhetes jegybanki fedezett hitel kamata 0,90 százalékon marad, valamint az egynapos jegybanki betét kamata sem változik, továbbra is mínusz 0,15 százalékon marad. A monetáris tanács leszögezte: az inflációs cél fenntartható elérése 2019 közepére várható. Ehhez az alapkamat, valamint a laza rövid távú és hosszú futamidejű monetáris kondíciók tartós fenntartása szükséges. A monetáris tanács előretekintő iránymutatásával összhangban, a jelenlegi eszköztár hatékonyan járul hozzá a laza monetáris kondíciók tartós fennmaradásához és a pénzügyi stabilitás javulásához - olvasható a jegyzőkönyvben. A tagok egyetértettek abban, hogy az elmúlt hónapban beérkezett makrogazdasági adatok a márciusi előrejelzés alappályájával összhangban alakultak. Hangsúlyozták, hogy a jegybank elsődleges célja az inflációs cél fenntartható elérése. Megítélésük szerint lényeges kérdés, hogy a nemzetközi pénzpiaci volatilitás elmúlt időszakban megfigyelt emelkedése mennyire tekinthető tartósnak, illetve milyen mértékben befolyásolja a cél elérését. A tagok közül többen hangsúlyozták, hogy a magyar gazdaság fundamentumai erősek, Magyarország fiskális és gazdasági folyamatait a stabilitás jellemzi, külső sérülékenysége a válság kitörése óta folyamatosan és érdemben csökkent. Rámutattak: az államadósság 2011 óta stabilan csökkenő pályán van, a nettó külső adósság 2011 óta töredékére csökkent. A folyó fizetési mérleg egyenlege többletet mutat, ami a következő években is stabilan fennmarad. Az uniós transzferek növekvő felhasználása érdemben hozzájárul a nettó külső finanszírozási képesség magas - a GDP 4 százaléka körüli - szinten való stabilizálódásához. A monetáris tanács sikeresnek ítéli a jelzáloglevél-vásárlási programot. Ennek keretében 2018. május közepéig az MNB 150 milliárd forintot meghaladó mértékben vásárolt jelzálogleveleket. Az elsődleges piaci tranzakciók a teljes vásárlások több mint egyharmad részét tették ki. A finanszírozási költség csökkenése ösztönzőleg hatott az elsődleges piaci kibocsátásokra, elősegítve ezáltal a fix kamatozású hitelek térnyerését is. A volatilis pénzügyi piaci környezetben a magyar gazdaságot változatlanul stabil fundamentumok jellemzik, a fiskális folyamatok fenntarthatók, a költségvetés hiánya alacsony, a GDP-arányos államadósság zsugorodik a devizaadósság arányának jelentős csökkenése mellett - olvasható a rövidített jegyzőkönyvben.