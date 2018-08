A Mol beszáll a nemzetközi műanyag-újrahasznosítási üzletbe

A Mol Csoport és a műanyaghulladék újrahasznosításával foglalkozó német APK stratégiai együttműködési megállapodást írt alá - közölte a magyar olajipari vállalat csütörtökön. A megállapodást a felek szerdán a németországi Merseburgban írták alá. Az együttműködés első lépéseként a Mol támogatást nyújt az APK vállalat merseburgi üzemének befejezéséhez, amely az innovatív, oldószeralapú Newcycling folyamat első üzemeként szolgál majd. Az új technológia komplex műanyaghulladékokból magas minőségű polimereket képes előállítani. A megállapodás szerint a két társaság továbbá közös kelet-közép-európai projekteket tervez. A közleményben idézik Horváth Ferencet, a Mol Csoport downstream üzletágának ügyvezető igazgatóját, aki elmondta, a Mol 2030 stratégiának megfelelően tovább erősítik petrolkémiai üzletágukat, és stratégiai együttműködéseik révén tudásintenzív iparágakba is belépnek. Az a céljuk, hogy vezető szerepet töltsenek be az újrahasznosítás terén Kelet-Közép-Európában, a mostani megállapodás pedig e folyamat első mérföldköve. Klaus Wohnig, az APK ügyvezető testületének tagja a közleményben elmondta, hogy az APK az elmúlt néhány évben pénzügyi befektetői, a MIG Fonds és az AT NewTec finanszírozásával komoly fejlesztéseket hajtott végre a Newcycling technológián, és most éri el a piaci érettséget. Mint fogalmazott, a kelet-közép-európai piacon számos lehetőséget látnak, mivel itt várhatóan erős tendencia mutatkozik majd a hulladéklerakókról és a szemétégetésről az újrahasznosításra történő váltásra. Mivel a Mol erős gyökerekkel rendelkezik ebben a régióban, úgy vélik, tökéletes partnert jelent majd e piacra történő belépésükhöz. A Mol Csoport 2030-as stratégiájának egyik sarokköve a vállalat petrolkémiai értékláncának kiterjesztése. Ennek keretében a vállalatcsoport a következő évtized végéig 4,5 milliárd dolláros beruházást kíván végrehajtani különféle petrolkémiai és vegyipari növekedési projektekbe.