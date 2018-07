Vittorio Colao elmondta: a miniszterelnökkel való megbeszélésen a Liberty-tranzakció volt az egyik kiemelt téma. A brit Vodafone Csoport 18,4 milliárd eurós tranzakció során megvásárolja a Liberty Global magyar, német, cseh és román leányvállalatait, így a Magyarországon 1,8 millió háztartást kiszolgáló kábel- és szélessávú internetszolgáltatót, a UPC Magyarországot is. A vezérigazgató így a legfontosabb feladataik közé sorolta a UPC-akvizíciót, amelynek során integrálják a céget, ugyanezt végrehajtják Németországban és a többi érintett országban is. A tranzakció 2019-ben várható lezárása után - amihez az Európai Bizottság jóváhagyása szükséges - a Vodafone Magyarország piaci részesedése a mobilpiacon várhatóan 25 százalékos, a vezetékes szolgáltatásokban 24 százalékos, a kereskedelmi televíziózás piacán pedig 19 százalékos lesz - mondta. Második legfontosabb feladatnak nevezte a magyarországi 5G hálózat fejlesztését-kiépítését és pilot-projektek indítását. Kiemelte: a Vodafone jelenleg a leggyorsabban fejlődő vállalat Európában, a Liberty-tranzakciót követően a szektor legerősebb versenyzője lesz Kelet-Közép-Európában. A kkv-k kiszolgálásában Magyarországon az első szeretne lenni a Vodafone, a legversenyképesebb szolgáltatásokkal. Kitért arra, hogy az 5G 2020 második felében indulhat el. Szólt arról is, hogy a hétfői parlamenti megbeszélésen azt javasolta Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek, hogy közös kutatási területet alakítsanak ki egyetemek és kisvállalkozások részvételével, ahol 5G fejlesztéseket-szolgáltatásokat tesztelhetnek. Közölte, hogy nem adják el a Vodafone-t a következő 1-2 évben, a magyar Vodafone nem eladó. A vezérigazgató azt is elmondta, hogy október elsejével távozik a cég éléről. Budai J. Gergő, a Vodafone vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta: a Vodafone az akvizícióval képes lesz konvergens - telefon, tv, internet, és mobil - szolgáltatások gyors bevezetésére, ami a lakosságnak és a cégeknek egyaránt előnyös. A Miniszterelnöki Sajtóiroda az MTI-vel azt közölte, hogy Magyarország digitális fejlődéséről, valamint az ipar és a fogyasztók által egyaránt várt újgenerációs mobilszolgáltatás, az 5G hálózat bevezetéséről is tárgyalt hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök Vittorio Colaóval, a Vodafone Csoport vezérigazgatójával. A Vodafone mintegy 3200 alkalmazottat foglalkoztat a budapesti központjában, a fővárosban lévő nemzetközi szolgáltató központjában és a miskolci ügyfélszolgálati központban.