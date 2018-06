A magyar nem, a francia költségvetés tetszik az EU-nak

A tanács határozatában megállapította, hogy a 2017-es adatok szerint a bevételi intézkedések és egyszeri tételek nélkül számított államháztartási kiadások növekedése jóval meghaladta a 2017-re vonatkozó referenciaértéket, jelentős - a GDP 2,4 százalékának megfelelő mértékű - eltérést mutatva az előírt strukturális kiigazítástól. A GDP 1,8 százalékának megfelelő 2016-os strukturális hiány 2017-ben a GDP 3,1 százalékára nőtt, ami jelentősen, 1,6 százalékponttal eltér a GDP 1,5 százalékában meghatározott középtávú költségvetési célkitűzéstől. A tanács ajánlásai között szerepel az is, hogy az elsődleges államháztartási kiadások nettó nominális növekedése 2018-ban ne haladja meg a 2,8 százalékot, ami a GDP 1 százalékát kitevő éves strukturális kiigazításnak felel meg, így álljon Magyarország a középtávú költségvetési cél eléréséhez vezető megfelelő korrekciós pályára. A tanács azt ajánlja továbbá, hogy Magyarország az összes rendkívüli bevételt a hiány csökkentésére használja fel. A költségvetési konszolidációs intézkedések révén növekedésbarát módon kell biztosítani az államháztartás strukturális egyenlegének tartós javulását - tették hozzá. A határozat szerint Magyarországnak október 15-ig kell jelentésben beszámolnia az ajánlásokra válaszul hozott intézkedésekről. A tájékoztatás szerint az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el Romániával kapcsolatban is, amely szerint Bukarest továbbra sem tett hatékony intézkedéseket a jelentős költségvetési eltérése kijavítása érdekében. A tanács költségvetési eltérése korrigálására irányuló intézkedések elfogadására szólította fel Romániát. Eközben lezárta a Franciaországgal szemben indított túlzottdeficit-eljárást pénteken az Európai Unió, megerősítve, hogy Párizs a bruttó hazai termék három százaléka alá tudta szorítani költségvetési hiányát. Franciaország 2009 áprilisa óta állt túlzottdeficit-eljárás alatt, és eredetileg 2012-re kellett volna az uniós szabályok szerint megszabott szintre csökkentenie a költségvetési hiányt, a határidőt azonban háromszor is meghosszabbították. A hiány tavaly 2,6 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 3,4 százalékról, és ezzel Párizs teljesítette az eljárás lezárásához szükséges kritériumokat. Az Európai Bizottság friss előrejelzései szerint a deficit a következő években is alacsonyabb lesz a GDP három százalékát jelentő szintnél, idén 2,3, jövőre 2,8 százalék várható. A tagállamok pénzügyminisztereit tömörítő tanács döntése után immár mindössze Spanyolország maradt szankciós eljárás alatt a 2011-es 24-gyel szemben.