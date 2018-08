A hajózást is fenyegeti az éghajlatváltozás

A délkelet-ázsiai vizeken következett be a hajózási káresemények harmada.

Világszerte jelentősen javult a hajózás biztonsága az elmúlt tíz évben, de az éghajlatváltozással új veszélyek jelenhetnek meg – derül ki az Allianz biztonsági és hajózási jelentéséből. A biztosítótársaság szerint az elmúlt tíz évben 38 százalékkal csökkent a tengeri nagyhajókat érintő balesetek száma. Tavaly 94 nagyhajó semmisült meg, 4 százalékkal kevesebb, mint az előző évben, közülük 53 teherszállító hajó volt. A halász- és utasszállító hajókat érintő káresemények éves összehasonlításban csökkentek. A jelentés a balesetek negyedéért a rossz időjárást okolja. A nagy forgalom és a biztonsági hiányosságok mellett ez a legfőbb oka annak, hogy a tájfunnal gyakran sújtott délkelet-ázsiai vizeken következett be a hajózási káresemények harmada. A változó éghajlat miatt új útvonalkockázatok alakultak ki: bizonyos térségek hajózhatóvá váltak, másutt viszont nőtt a jégveszély, a Jeges-tengeren és az észak-atlanti vizeken pedig a gyorsan változó körülmények fenyegetik a hajókat. Továbbra is jelentős emellett az emberi mulasztások hatása, az új technológiák megjelenése pedig erősíti a kiberbiztonsági kockázatokat. A legénység nélküli hajók elterjedése emiatt egyelőre nem korlátlan, de a drónok és a merülő szerkezetek jelentős mértékben javíthatják a hajózás biztonságát. Az új eszközöket a szállítmányt tartalmazó tartályok ellenőrzésére, a kalózok követésére, a megfeneklett hajók állapotának vagy a kibocsátott szennyezés felmérésére is lehet használni a közlemény szerint. A hajózás világszerte annyi káros anyagot bocsát ki, mint Németország, ezért az ágazat törekszik ennek csökkentésére.