A GVH vizsgálja a sajtópiaci átalakulásokat

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) csütörtökön közleményben tudatta, hogy vizsgálja a Közép-Európai Sajtó- és Médiaalapítvány szerdai bejelentését az Opus Press, az Echo TV, a New Wave Media Group és a Magyar Idők Kiadó feletti irányítás megszerzéséről. A GHV a tranzakcióról szóló bejelentést szerdán kapta meg. A tranzakció eredményeként a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány közvetlen egyedüli irányítást szerez az Opus Press Zrt., az Echo Hungária TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató Zrt., a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft. és a Magyar Idők Kiadó Kft. felett. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint a hatóság a bejelentés beérkezését követő 8 napon belül dönt arról, hogy indokolt-e a bejelentés alapján eljárást indítani. Ha nincs ok vizsgálatra, akkor a GVH hatósági bizonyítványt ad ki a bejelentőnek arról, hogy nem indít versenyfelügyeleti eljárást. Amennyiben a GVH összefonódás vizsgálatát rendeli el, az ügyintézési határidő 30 nap vagy 4 hónap lehet attól függően, hogy milyen okból került sor az összefonódás vizsgálatának elrendelésére. A versenyfelügyeleti eljárásra irányadó jogszabályok szerint bizonyos eljárási cselekmények időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe - közölte a hivatal.