A foci és a meleg pörgette a gazdaságot

Jót tett a szokatlanul meleg időjárás a brit gazdaságnak. A brit statisztikai hivatal szerint a GDP 0,4 százalékkal bővült az elmúlt negyedévben, elsősorban az építőipar és a szolgáltatási szektor teljesítményének köszönhetően. Az év első három hónapjában 0,2 százalékos volt a növekedés.

Éves összevetésben 1,3 százalékos volt a növekedés az április-júniusi időszakban, ez alig valamivel haladja meg az első negyedévben mért 1,2 százalékot, ami hatéves mélypont. A brit statisztikai hivatal júliustól új számítási módszerrel mutatja ki a bruttó hazai termék növekedési ütemét: havi, illetve az adott hónapról visszavezetett mozgó háromhavi becsléseket ismertet. Az új módszertan alapján számolt adatok szerint a brit gazdaság teljesítménye júniusban a várt 0,2 százalék helyett 0,1 százalékkal nőtt. Májusban ennél robusztusabb, 0,3 százalékos, áprilisban 0,2 százalékos volt a növekedés. A brit gazdaság 80 százalékát adó szolgáltatási szektor 0,5 százalékkal, az építőipar 0,9 százalékkal bővült a vizsgált három hónapban. Az ipari termelés viszont 0,8 százalékkal csökkent. Ezen belül a feldolgozóipar 0,9 százalékkal zsugorodott, és ezzel recesszióba fordult. "A brit külkereskedelmi hiány észrevehetően nőtt, meredeken csökkent az autók és a repülőgépek exportja, az import viszont emelkedett" a brit statisztikai hivatal szerint. Az ONS szerint a júniussal zárult negyedévben jelzett növekedéshez a labdarúgó-világbajnokság is hozzájárult. Anglia az elődöntőig jutott az oroszországi tornán, a csapat sikereit nagy ünneplések kísérték. A statisztikai hivatal szerint a növekedés üteme valójában lassul. 2018 első fél évében 0,6 százalékkal bővült a gazdaság 2017 második hat hónapjához képest, ezzel folytatódott a 2014 második fél éve óta tapasztalt csökkenő trend. A gazdasági teljesítmény messze elmarad a csúcstól, és például az Egyesült Államokban kétszeres a gazdasági növekedés üteme – jelentette a BBC. A brit gazdaság lomha növekedésében közrejátszik, hogy az Egyesült Királyság első számú kereskedelmi partnere, az EU gazdasága szintén lassul, a vállalkozásokat pedig továbbra is hátráltatják a brit európai uniós tagság megszűnésével kapcsolatos bizonytalanságok. Az első három hónap télies időjárás miatti gyengébb növekedése után a brit jegybank viszont minden bizonnyal igazolva látja múlt heti döntését az alapkamat megemeléséről. A Bank of England részben arra hivatkozva növelte 0,5 százalékról 0,75 százalékra, 2009 márciusa óta a legmagasabb szintre az irányadó rátát, hogy a második három hónapban erősebb növekedést vár.