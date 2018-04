9,5 milliárdért tisztázzák a földek tulajdonviszonyait

A gazdák földhöz juttatását szolgálja a földterületek tulajdonviszonyainak tisztázása 2018-2022 között; a program költsége mintegy 9,5 milliárd forint - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter pénteken Fonyódon, 21. gazdafórumán. A miniszter méltatta Fonyód fejlődését, emlékeztetve arra, hogy a városban mintegy 2,5 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg a Fidesz-KDNP kormányzása alatt. A település adósságállományának konszolidációjához egymilliárd forinttal járult hozzá a kormány. Szólt egy gazdákat érintő, folyamatban lévő helyi fejlesztésről is. Tisztán állami támogatásból 300 millió forintból valósulhat meg a fonyódi piaccsarnok felújítása. „Remélhetőleg hamarosan megvalósul az a kerékpárút is, amely Fonyódról az ország egyik legjobb gyógyvizével büszkélkedő Csisztafürdőhöz vezet” - tette hozzá. Fazekas Sándor felidézte, hogy az elmúlt nyolc évben sikerült egy olyan programot elindítani, amelynek révén a gazdák számára könnyebben hozzáférhetővé váltak a mezőgazdasági földterületek. Emlékeztetett arra, hogy állami földterületeket hirdetek meg bérbeadásra, és volt egy földértékesítési időszak is. Hasonló célt szolgál az osztatlan földterületek kimérése, szétmérése - mondta. A miniszter hangsúlyozta, további intézkedésekre is szükség van a gazdák földhöz juttatása érdekében, többek között telekkönyvi, földtörvényt is érintő változásokra. Több tízezer olyan ingatlan található az országban, amelynek különböző okokból tisztázandóak a tulajdoni viszonyai. Ahhoz, hogy hasznosíthatóak legyenek, jogalkotásra is szükség lesz, amelynek zajlik az előkészítése - tette hozzá. Említést tett a mintegy 200 ezer hektárnyi zártkerti, jelenleg nem művelt területekről is: komoly gond a Balaton környékén és Somogyban is, miként lehet ezeket összevonni, illetve újra használatba venni - mondta. Móring József Attila, a térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselője emlékeztetett arra, hogy 1300 milliárd forintot költött a kormány a települések adósságkonszolidációjára, amelyből Fonyód mellett még sok helyre jutott. „Az adósság rendezéséig Fonyódon az volt a téma, hogy lehet csőd nélkül megúszni egy-egy évet, és fejlesztésekről álmodni sem lehetett” - fogalmazott. A jövőbeni tervekről közölte, már keresik a forrást, hogy Csisztafürdőhöz ne csak kerékpárút, hanem egy autóút is épülhessen, ez a turisztikai régió érdeke. Beszélt arról is, hogy tervezik a fenyvesi kisvasút felújítását a csisztai ág újraindításával, és egy 2 milliárd forintból megvalósítható új fonyódi sportcsarnok megépítését. Hidvégi József (Fidesz) polgármester úgy fogalmazott szinte mindent a Fidesz-kormánynak köszönhet Fonyód. A tavalyi évet 200 millió forint plusszal zárta a város, amire a rendszerváltás óta nem volt példa - mondta.