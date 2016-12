Korszakváltások éve a magyar sikersportágaknál

Megújulások éve volt a sportban 2016. Három, hagyományosan nagy magyar sikerekkel büszkélkedő sportág szövetségénél is vezetőváltás zajlott: hol csöndesebben, hol hangosabban, hol pedig váratlanul. Hogy a személycserék milyen változásokat hoznak majd, az azonban csak hónapok, évek múlva derülhet ki.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség tisztújítása botrányok nélkül, békésen zajlott. A korábbi elnök, Baráth Etele, aki 21 éven át irányította a szervezetet, még elnökjelöltként vágott neki a december eleji tisztújító közgyűlésnek, végül mégis az eddigi főtitkárt, Schmidt Gábort ajánlotta maga helyett. Döntését azzal indokolta, hogy a szövetség olyan nagyra nőtt, hogy annak vezetése főállásban, nem pedig társadalmi funkcióban végezhető csak a megfelelő alapossággal.

Baráth Etele 1995 novembere óta irányította a magyar kajak-kenusokat, akik az azóta tartó időszakban 367 aranyérmet és 800-nál is több dobogós helyezést szereztek a világversenyeken. Az olimpiákról 17 arany-, 7 ezüst- és 8 bronzéremmel jöhettek haza. 21 évvel ezelőtt 58 egyesület volt a szövetség tagja, most 146. A költségvetés több mint kétszázszorosa lett a húsz évvel ezelőttinek. Baráth Etele Schmidt Gábort javasolta utódjának, akit meg is választottak a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezetőjévé a tisztújító közgyűlésen. Egyúttal létrehozták a közgyűlés elnöke tisztséget, amit Baráth Etele kapott meg.

Fotó: MTI/MTVA / Rosta Tibor

Baráth Etele 21 év után távozik a Magyar Kajak-Kenu Szövetség éléről.

Az új elnök a sportág elsődleges céljának az eredményesség megtartását nevezte, valamint azt, hogy a válogatott az elődökhöz méltóan szerepeljen a jövőben is. Arról is beszélt, hogy a kajak-kenu az elmúlt időszakban – kiemelt sportágként – kiemelt figyelemben és extra finanszírozásban is részesült. A források egy részét – Schmidt szerint – új egyesületek létrehozására, edzők támogatására, a képzés erősítésére fordítanák, és szeretnék, ha megépülne Budapesten egy szlalompálya. Emellett célként tűzte ki a férfi kajak és kenu szakág még eredményesebbé tételét. Schmidt első döntései közé tartozik, hogy négy év után, 2017. január elsejétől a vezetőedzői helyett a felnőtt, az utánpótlás és a paraválogatottnál is visszahozza a szövetségi kapitányi posztot. Az új alapszabály szerint a válogatottakkal kapcsolatos döntések visszakerülnek a szövetségi kapitányokhoz, az ő feladatuk lesz majd a felkészülési programok kidolgozása, amiket megvizsgál majd a versenysportbizottság, az elnökségnek pedig a jövőben csak jóváhagyási jogköre lesz. Az új elnök szeretné, ha a magyar kajak-kenusok a 2020-as tokiói olimpián az éremtáblázat elején végeznének.

Versenyzőként kezdte az új elnök Az 1970-es születési Schmidt Gábor tízévesen kezdett kajakozni a KSI-ben, majd 17 éves korában, a versenyzés mellett belekóstolt az edzősködésbe is. 1995-ben akkori tanítványa, a későbbi háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán Buri Gergellyel párban ifjúsági világbajnoki győzelmet aratott. 1997-ben hívták a szövetségbe, ahol előbb az ifjúsági válogatottak edzője lett, majd szakfelügyelővé léptették elő. 2002-ben választották a MKKSZ főtitkárává, amit kisebb megszakítással 2016-os elnökké választásáig betöltött.

Benedek Tibor három év után hagyja abba

Váltás volt a férfi vízilabda-válogatottnál is. A csapatot 2013 óta vezető Benedek Tibor ősszel jelentette be, hogy 2016. december 31-én lejáró szerződése után nem pályázik a tisztségre. A korábban többször is az év magyar vízilabdázójának választott egykori játékos már év közben elgondolkodott a folytatásról. Döntésében közrejátszhatott a kudarcnak tartott ötödik hely a riói olimpián, valamint az eredmény miatt a csapaton belül kialakult feszültség is. A Gerendás György másodedző és a játékosok között kirobbant nyilatkozatháború után Benedek jelezte: nem biztos benne, hogy egyeznek az elképzelései az elnökséggel a válogatott jövőjével kapcsolatosan. A távozó kapitány végül október közepén jelentette be, hogy 2017. január elsejétől nem folytatja a munkát a válogatott élén. Azt mondta, hosszasan mérlegelte a mögötte lévő időszakot, és többször is egyeztetett Kemény Dénessel, a szövetség elnökével. Benedek Tibor 2013-ban világbajnok lett a magyar férfi vízilabda-válogatottal. 2014-ben Európa-bajnoki ezüstérmesek, 2016-ban Eb-bronzérmesek lettek.

Fotó: MTI/MTVA / Czeglédi Zsolt

Kemény Dénes, elnök és a távozó szövetségi kapitány, Benedek Tibor

Utódjául Benedek egykori csapattársát, Märcz Tamást választotta meg a Magyar Vízilabdaszövetség elnöksége, majd Kemény Dénes elnök hivatalosan is felkérte a posztra, amit Märcz Tamás elfogadottt. Märcz Tamás játékosként 2000-ben Sydneyben olimpiai bajnoki címet nyert, kétszeres Európa-bajnok, valamint világbajnoki ezüstérmes. Emellett négyszeres magyar és kétszeres olasz bajnok, pályafutása jelentős részét olasz élkluboknál töltötte. Kettős – magyar és olasz – állampolgár, nem sokkal a londoni olimpia előtt még az olasz válogatott centere volt. Játékospályafutását követően 2014-től a kapitányváltásig Merész András másodedzőjeként dolgozott a női válogatott mellett. Céljaként azt tűzte ki, hogy minden mérkőzésen győzzön a csapat. „Magammal szemben mindent meg akarok tenni azért, hogy a játékosaimat a legjobb formába hozzam, és az adott mérkőzésen a legjobb teljesítményre késztessem, valamint, hogy

“ minden külső körülményt a magunk malmára hajtsunk és győzzünk”

– mondta bemutatkozásakor az új tréner. A 2017-es, budapesti rendezésű világbajnoksággal kapcsolatban úgy fogalmazott, még nem akar építkezni, hanem a lehető legütőképesebb csapatot szeretné összeállítani. Ebben pedig a rutinos játékosokra és a fiatal tehetségekre egyaránt számít.

Fotó: Getty Images / Billy Stickland

Märcz Tamás jól ismeri a medencét

Úszószövetség: minden napra egy botrány

A kajak-kenusoknál és a vízilabdázóknál sokkal hangosabban zajlott a korszakváltás az úszóknál. A szövetséggel kapcsolatos botrányok szinte a teljes 2016-os éven átíveltek, és már januárban tudni lehetett, hogy elhúzódó küzdelem várható a szervezetnél, hiszen a konfliktus előző év decemberében kirobbant Hosszú Katinka és a szövetség között. A világklasszis úszónő egy általa összehívott sajtótájékoztatón élesen bírálta a szervezet vezetőit, mert szerinte nem biztosítanak megfelelő körülményeket a felkészülésükhöz, valamint amiatt, hogy a 2017-es budapesti világbajnokság promóciójában való részvételre kérték. Ezután, 2016. januárjában Hosszú Katinka újabb sajtótájékoztatót tartott, amin széttépte a szövetségtől kapott szerződést, melyben 12 millió forintos támogatást ajánlottak fel neki, cserébe a 2017-es vb népszerűsítését várták el tőle. Kiss László úszószövetségi kapitány még a helyszínen, kamerák előtt próbált beszélni az úszónővel, de csak egy munkatársával tudott szót váltani, és időpontot kérni. A történtek másnapján Kiss László bejelentette lemondását, de a Gyárfás Tamás vezette elnökség ezt nem fogadta el, így Kiss maradt a posztján.

Fotó: MTI / Kovács Tamás

Kiss László és Gyárfás Tamás