Rejtély, miért kellett meghalnia George Michaelnek

Az eddigi vizsgálatokból nem derült ki, hogy mi okozta az 53 éves korában, karácsonykor elhunyt angol popvilágsztár, George Michael halálát. A pénteki rendőrségi közlemény szerint az első halottkémi szemle nem hozott olyan érdemi eredményt, amelyből véglegesen meg lehetett volna állapítani az énekes halálának okát, ezért további – nagy valószínűséggel több hétig tartó – vizsgálatok sorára lesz szükség. A hatóságok azt mindazonáltal bizonyosnak tartják, hogy idegenkezűség gyanúja nem merülhet fel. George Michaelt karácsony első napján, az angliai Oxfordshire megyében lévő otthonában érte a halál. Menedzsere, Michael Lippman a héten azt mondta, hogy az énekes halálát hirtelen szívmegállás okozta, de a hatóságok hivatalosan ezt egyelőre nem erősítették meg. A néhai világsztár partnere, Fadi Fawaz a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapnak a minap elmondta, hogy ő találta meg barátját holtan. Azt tervezték, hogy karácsony első napján együtt ebédelnek, és amikor átment George Michaelhez, hogy felébressze, az énekes már nem élt. A lap név nélkül idézett forrásokra hivatkozva felfedte azt is, hogy George Michael az utóbbi egy évben egyre súlyosabb heroinfüggőséggel küszködött. A lapnak nyilatkozó egyik bennfentes forrás szerint az énekes több ízben is sürgősségi ellátásra szorult; egyszer állítólag túladagolás miatt kellett kórházba vinni. A brit újság által megszólaltatott szakemberek szerint a hirtelen szívhalál gyakori a súlyos heroinfüggőségben szenvedők körében.