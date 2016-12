Őket gyászoltuk 2016-ban

Fekete év volt a 2016-os a nemzetközi és a hazai művészvilág számára egyaránt. Szinte minden hónapban távozott valaki a legnagyobb, legismertebb, legnépszerűbb zenészek, színészek, írók, alkotóművészek, sportolók közül.

Durva január: Zsigmond Vilmos, Alan Rickman és David Bowie

Már az újév szomorú hírrel indult a filmművészet kedvelői és tisztelői számára, január elsején, 85 éves korában elhunyt Zsigmond Vilmos, az Oscar- és Emmy-díjas, magyar származású amerikai operatőr. Néhány nappal később újra gyászolt a filmvilág: a Harry Potter filmek Perselus Pitonját alakító Alan Rickman január 14-én halt meg, 69 évesen. A Golden Globe- és BAFTA díjas angol színészt a Drágán add az életed! című film főgonosza, Hans Gruber megformálásával robbant be Hollywoodba és a köztudatba is, majd több tucatnyi filmet tett felejthetetlenné játékával.

Alan Rickman 69 évesen búcsúzott el végleg.

Ugyancsak sokkolta az év első hónapjában a könnyűzene rajongóit David Bowie halála. Az angol zenész, zenei producer, zeneszerző és színész 1969-ben megjelent dala, a Space Oddityvel indította karrierjét. Pályafutása alatt a pop kaméleonjaként tartották számon, mivel a zenében és megjelenésében is szívesen kísérletezett, szinte minden albumához új külsővel és alteregóval állt a nyilvánosság elé. Halálát májrák okozta, tizennyolc hónapig küzdött a betegséggel.

Fotó: Getty Images / Bryan Bedder

David Bowie halála valósággal sokkolta a zenerajongókat

Februárban Umberto Ecót gyászolták az irodalomrajongók és a tudomány kedvelői. A rózsa neve olasz írója 84 éves korában hunyt el. A filozófus, esszéíró középkor-kutatóként kezdte pályafutását, több észak-olasz egyetemen is tanított vizuális kommunikációt és esztétikát. A magyar színházi- és közéletet Psota Irén halálhíre döbbentette meg. A kétszeres Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze 86 éves korában hunyta le örökre a szemét. 1952-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, és még abban az évben a Madách Színházhoz szerződött, és kisebb megszakítással szinte pályafutása végéig, 2009-ig ott játszott. Száznál is több darabban állt színpadra, és filmek tucatjai készültek a szereplésével. Három nagylemeze és három könyve is megjelent.

Fekete lett a tavasz is

Tavasszal is szegényebb lett az irodalmi élet: Nobel- és Kossuth-díjas írónk, Kertész Imre 86 évesen, márciusban távozott. A holokausztról és az önkényuralomról szóló, önéletrajzi ihletésű műveiért 2002-ben kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. A Sorstalanság szerzője 14 éves korában került Auschwitzba, majd Buchenwaldba, a lágerek felszabadítása után, 1945-ben tért vissza Magyarországra. 1953-tól dolgozott szabadfoglalkozású író és műfordítóként. Ugyancsak márciusban halt meg Verebes József, labdarúgó, edző; Nancy Reagan amerikai színésznő, Ronald Reagan néhai amerikai elnök felesége, valamint a világhírű építész, Zaha Hadid is. David Bowie januári halála után áprilisban újabb lehangoló hír érkezett a popvilágból: 57 éves korában gyógyszer-túladagolásban meghalt a könnyűzenei élet egyik legmeghatározóbb alakja, Prince. Az Oscar-, Golden Globe- és hétszeres Grammy-díjas amerikai zenész, énekes és dalszövegíró funky, rock, pop, new wave, R&B és jazz stílusban is nagyot alkotott, de a világhírt a Purple Rain című dala hozta meg számára. Oscar-díját is ennek, pontosabban azonos című koncertfilmjének köszönheti, hiszen annak betétdalaiért kapta meg a kitüntetést 1984-ben. Dalszövegei miatt vezették be az Egyesült Államokban a szülőket szókimondó tartalomra figyelmeztető matricákat. A magyar autósport is gyászolt áprilisban: a 29-szeres magyar- és örökös bajnok raliversenyző, Ferjáncz Attila 69 évesen hunyt el.

Fotó: MTI / Vajda János

Ferjáncz Attila a magyar autóversenysport egyik legismertebb alakja volt

Májusban Rajhona Ádám is örökre búcsúzott közönségétől. A jellegzetes hangjáról és felejthetetlen alakításairól ismert Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész fél évvel halála előtt állt utoljára színpadon. Addig száznál is több darabban és filmek tucatjaiban szerepelt, hangját mozifilmekben és sorozatokban is rendszeresen hallhattuk. Szinte állandó magyar hangja volt Gene Hackmannek, Christopher Lloydnak és Tommy Lee Jonesnak.

Örökre leállt a pofozógép

A nyár a magyar filmrajongók számára feldolgozhatatlannak tűnő drámával indult: gyerekkorunk kedvenc pofonosztója, Bud Spencer is itt hagyta a földi filmvásznat. A Carlo Pedersoliként született olasz híresség vízilabdázóként indult a világhírnév felé, amit végül a Piedone-filmek, a Terence Hill-lel forgatott mozik és a spagettiwesternek hoztak meg neki. A magyar közönség megmagyarázhatatlan rajongással kötődött hozzá életében és halála után is. A 86 évesen elhunyt Bud Spencert övező tiszteletet jól jelzi, hogy a halála után nem sokkal a Filatorigátnál készített hatalmas portré máig érintetlen a graffitiművészek által rendszeresen használt firkafalon.

Forrás: Photo12.com - Collection Cinema

Bud Spencer legnagyobb sikereit a Terence Hill-lel közösen forgatott filmjeinek köszönheti

Az ismert meteorológus, Aigner Szilárd 70 éves korában, ugyancsak 2016. júniusában halt meg. A Kossuth-díjas Esterházy Péter hosszan tartó, súlyos betegség után az év júliusában hunyt el, 66 évesen. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja Hasnyálmirigynapló című művében írta le naplószerűen a rákkal kapcsolatos gondolatait. A kötet nem sokkal halála előtt jelent meg. Művei közül a Harmonia cælestist tartják a legfontosabbnak, de rengeteg regényét külföldön is széles körben elismerik, írásait húsznál is több nyelvre fordították le. Körmendi János, az Illés együttes egykori dobosa, valamint Somló Tamás, az LGT énekese, zenész, basszusgitáros, szaxofonos, dalszerző is 2016 júliusában fejezte be végleg a muzsikálást. Somló hosszú, súlyos betegségét sokáig türelemmel viselte, majd 68 éves korában szervezete feladta a küzdelmet. A Locomotiv GT énekeseként vált ismertté, de hat szólólemeze is megjelent a ’90-es évek elején. Ő volt a szerzője az Álomarcú lány, az Ülök a járdán, az Annyi mindent nem szerettem még című daloknak is. Hollywood örök romantikus álmodozója, Gary Marshall júliusi halála lezárt egy korszakot a filmtörténetben. A 81 évesen elhunyt alkotó rendezte a Micsoda nő!, Az oltári nő, A neveletlen hercegnő, A krumplirózsa, a Valentin nap, a Szilveszter éjjel, és az Anyák napja című romantikus mozikat. Augusztusban, 73 évesen meghalt Laux József, az Omega egykori dobosa, és Gene Wilder amerikai színész, rendező, forgatókönyvíró és író. Pályafutását színpadon kezdte, de a mozinak, egészen pontosan a Willy Wonka és a csokoládégyár című film főszerepének köszönhette, hogy világszerte ismertté vált. Ezután főleg a Richard Pryorral közösen vállalt főszerepek maradtak emlékezetesek a közönség számára: az 1980-as Dutyi dili, az 1989-es Vaklárma és az 1991-es Száguldás gyilkosságokkal. Alzheimer-kórban szenvedett, 83 évesen hunyt el.



Kocsis Zoltán és Leonard Cohen sem zenél tovább

Rossz hírekből az év végére is jutott. Hosszú, súlyos betegség után, 62 éves korában októberben halt meg Józsa Imre. A Jászai Mari-díjas magyar színművész évtizedeken át a József Attila Színház társulatának tagja volt, majd 2012-től szabadúszó színművészként dolgozott. Színpadi- és filmszerepei mellett rengeteg szinkronmunkája tette emlékezetessé. Majdnem hatszáz filmet szinkronizált. Nicolas Cage, Chavy Chase és Christian Clavier is rendszeresen az ő hangján szólalt meg magyarul.

Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt

Józsa Imre állandó magyar hangja volt Nicolas Cage-nek és Chevy Chase-nek

Novemberben a zenei élet két kiválóságától volt kénytelen elköszönni a közönség: Kocsis Zoltán, kétszeres Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karmester, zongoraművész és zeneszerző, érdemes és kiváló művész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar volt főzeneigazgatója 63 éves korában feladta a küzdelmet betegségével szemben. Hároméves korában kezdett el zongorázni, és 18 évesen már nemzetközileg is ismert volt, mikor megnyerte a Magyar Rádió Beethoven-versenyét. Fellépett egyebek mellett a Bécsi Filharmonikusokkal, a Berlini Filharmonikusokkal és a San Franciscó-i Szimfonikus Zenekarral is. 1983-ban Fischer Ivánnal megalapította a Budapesti Fesztiválzenekart. A hagyományos május 30-i, születésnapi koncertjének bevételét minden évben a Gyermekmentő Szolgálatnak ajánlotta fel. Kocsis Zoltán halála után egy nappal, 82 évesen hunyt el Leonard Cohen kanadai költő, író, énekes és dalszövegíró. Zenéje eleinte a country stílus elemeit hordozta, később a pop- és kabarézene határozta meg a dallamait, majd a mély, basszus hangfekvésben előadott ének jellemezte. Művei számtalan előadót megihlettek, dalaiból ezernél is több átirat készült szerte a világban. Legismertebb és legtöbbször feldolgozott dala a vallásos témájú Hallelujah.

Fekete év vége

A fekete év fekete decemberrel búcsúzott. A Gábor Sári néven született Gábor Zsazsa december 18-án, 99 évesen szívrohamban hunyt el Los Angeles-i otthonában. A magyar származású, Golden Globe-díjas amerikai színsznő 1936-ban kezdte pályafutását azzal, hogy magyar szépségkirálynő lett. 1941-ben költözött Hollywoodban, ahol színészi teljesítménye és szépsége egyaránt hozzásegítette a gyors hírnévszerzéshez. Kilencszer volt férjnél. 2002-ben autóbalesetet szenvedett, és részben lebénult, kerekesszékbe került. Később is sok baj volt egészségével, két stroke-ot élt túl, néhány éve pedig fertőzés miatt térdtől lefelé amputálták a jobb lábát. Karácsony első napján szinte sokkolta a közéletet George Michael halálhíre. A kétszeres Grammy-díjas, görög származású brit énekes és zeneszerző karrierje alatt százmilliónál is több lemezt adott el. A Wham! nevű popduóval olyan világszerte ismert dalokat szereztek és adtak elő, mint a Last Christmas és a Wake Me Up Before You Go-Go. Szóló énekesként a Faith című albummal robbant be a köztudatba. Minden idők egyik legsikeresebb előadójának tartját, amit az is bizonyít, hogy az amerikai Billboard Hot 100 listán nyolcszor állt az élen, az Egyesült Királyságban pedig hét kislemeze végzett az élen az összesített listán. 53 évesen hunyt el otthonában, az eddigi hírek szerint szívelégtelenségben. A hírességek szomorú szériája George Michael váratlan távozása után is folytatódott: december 27-én, 60 évesen elhunyt Carrie Fisher, a Csillagok háborújában Leia hercegnőt alakító színésznő. Néhány nappal korábban egy Londonból Los Angelesbe tartó repülőgépen szívinfarktust kapott, sikerült újraéleszteni és kórházba került. Egy ideig úgy tűnt, jobban van, de karácsony után elhunyt. Egy napra rá édesanyja, Debbie Reynolds is meghalt.

Fotó: AFP / VALERIE MACON