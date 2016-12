Trumpé lesz a valaha leggazdagabb kormány az USA történelmében

Ez az összeg 60 százalékkal magasabb, mint a most leköszönő Obama-kormánynak tagjainak az összvagyona: a Forbes becslése szerint az a jelenlegi kormány tagjainak körülbelül 2,75 milliárd dollár gyűlt össze.

A másik egykori katonának, John Kellynek, a belbiztonság élére jelölt miniszternek a vagyona „csak" 4 millió dollár.

A Trump-adminisztráció nemcsak a gazdag miniszterjelöltjei miatt, hanem több szempontból is egyedülálló lesz. Sokan bírálták már Trumpot azért is, mert a leendő elnöksége könnyedén összefonódhat az üzleti kapcsolataival. De nemrég az is kiderült, hogy a Trump Organization jogi tanácsosa, Jason Greenblatt felel majd többek között az Egyesült Államok közel-keleti gazdasági kapcsolataiért.