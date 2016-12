Merkel bízik Németország erejében

2016 a nehéz próbatételek éve volt, de Németország és a németek ereje okot ad a bizakodásra - mondta újévi köszöntőjében Angela Merkel. A német kancellár szerint kétségtelenül az iszlamista terror volt a legnagyobb próbatétel. A terror célkeresztjében a németek is ott vannak már sok éve, az idén viszont Németország "kellős közepén" is támadott, a nyáron Würzburgban és Ansbachban, néhány napja pedig Berlin központjában, a Vilmos császár-emléktemplomnál.

2016 a nehéz próbatételek éve volt, de Németország és a németek ereje okot ad a bizakodásra - mondta újévi köszöntőjében Angela Merkel. A német kancellár szerint kétségtelenül az iszlamista terror volt a legnagyobb próbatétel. A terror célkeresztjében a németek is ott vannak már sok éve, az idén viszont Németország "kellős közepén" is támadott, a nyáron Würzburgban és Ansbachban, néhány napja pedig Berlin központjában, a Vilmos császár-emléktemplomnál. A kancellár szerint "különösen keserű és visszataszító", ha olyanok hajtanak végre merényletet, akik azt állították, hogy védelmet keresnek, hiszen így megtapasztalták az ország segítőkészségét, amelyből tetteikkel gúnyt űznek, és megcsúfolják mindazokat is, akik valóban védelemre szorulnak. Azonban a halottak és sebesültek iránti részvét és gyász közepette bizakodásra ad okot mindaz, amit ezekben a nehéz napokban érezni lehet Berlinben és más német városokban: "a vigasztalás, amelyet adunk és kaphatunk, és a szilárd határozottság, amellyel szembehelyezzük a humanitást és az összetartást a terroristák gyűlölettel teli világával" - mondta Merkel. Nem a terroristák határozzák meg, "hogyan élünk és hogyan akarunk élni".

- mondta a német kancellár.



Ez az hozzáállás például a szétbombázott szíriai Aleppóról készült képeket látva azt is jelenti, hogy "fontos és helyes" volt, hogy Németország az óévben is segített a védelmére szorulóknak "a megkapaszkodásban és a beilleszkedésben", és ez a hozzáállás tükröződik "demokráciánkban, jogállamunkban, értékeinkben" is. Ez mind együtt alkotja az "ellenmodellt" a terrorizmus, a gyűlölet világával szemben, és erősebb is lesz, mint a terrorizmus, mert "mi együtt erősebbek vagyunk" és "a mi államunk az erősebb" - mondta Merkel.