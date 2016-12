Berlini ujjlenyomat: a gyanúsított ott volt a kamion fülkéjében

Régóta tudható, hogy Németország is az iszlamista terror célkeresztjében van, de természetesen egészen más, amikor megtörténik a támadás – mondta Merkel. Az áldozatoknak, sebesülteknek és hozzátartóiknak

Megtalálták a berlini merénylet gyanúsítottjának ujjlenyomatát a támadáshoz használt kamion fülkéjében – mondta a német belügyminiszter. Thomas de Maiziere szerint más jelek is arra utalnak, hogy valóban a tunéziai származású gyanúsított, Anis Amri az elkövető. De Maiziere Angela Merkel kancellárral és Heiko Maas igazságügyi miniszterrel a szövetségi bűnügyi hivatal, a BKA berlini központjába látogatott.

Megtalálták a berlini merénylet gyanúsítottjának ujjlenyomatát a támadáshoz használt kamion fülkéjében – mondta a német belügyminiszter. Thomas de Maiziere szerint más jelek is arra utalnak, hogy valóban a tunéziai származású gyanúsított, Anis Amri az elkövető. De Maiziere Angela Merkel kancellárral és Heiko Maas igazságügyi miniszterrel a szövetségi bűnügyi hivatal, a BKA berlini központjába látogatott. Angela Merkel terrorista merényletnek nevezte a 12 halálos áldozatot és csaknem 50 sebesültet követelő támadást. A kancellár azt mondta, büszke, hogy sokan higgadtan reagáltak a megpróbáltatásra. Régóta tudható, hogy Németország is az iszlamista terror célkeresztjében van, de természetesen egészen más, amikor megtörténik a támadás – mondta Merkel. Az áldozatoknak, sebesülteknek és hozzátartóiknak

A kiválóan dolgozó biztonsági szervek mellett "a demokrácia és a jogállamiság is a mi oldalunkon van", Németország kiállja a próbát és megőrzi

A hatóságok így tesznek, együttműködésük nemzetközi szinten is zökkenőmentes, és remélhetőleg hamarosan kézre kerítik a gyanúsítottat - mondta a kancellár.

Kiújult a vita

Maas szerint most a gyanúsított elfogása a legfontosabb, a tanulságokkal a nyomozás lezárása után kell foglalkozni. A szociáldemokrata politikus a kiújult menekültügyi vitákra utalt. A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) csütörtökön ugyanis ismét felmelegítette korábbi követelését, hogy a határoknál állítsanak fel tranzitzónákat, és a személyazonosság megállapítása és a biztonsági átvilágítás végéig tartsák őrizetben a menedékkérőket. A CSU testvérpártjának, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezető belügyi szakpolitikusa, Wolfgang Bosbach is hasonló javaslatot tett. Szerinte senkit sem szabad beengedni Németországba a személyazonosság tisztázása előtt.

Az SPD ismét elutasította a tranzitzónák koncepcióját, arra hivatkozva, hogy aránytalanul szigorú lépés lenne hónapokig őrizetben tartani menedékkérőket azért, mert nincsenek papírjaik.



A CSU a kitoloncolási őrizetbe vétel lehetőségének szélesítését és az őrizet időtartamának meghosszabbítását is szorgalmazza. Példaként most a merénylőt említik: Amri is volt kitoloncolási őrizetben, de a hatályos szabályok alapján el kellett engedni, mert nem voltak tunéziai okmányai. Az SPD ezt a felvetést nem utasította el, de úgy vélik, hogy a tanulságokat a nyomozás végén kell levonni