Azért vannak, hogy ne a nyolcadikos ballagás legyen a népünnepély

Csapatnyi kamasz cigizik és röhögcsél az alsószentmártoni A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium kívülről inkább nagyobb családi háznak látszó épülete előtt – éppen óraközi szünetüket töltik, mikor megérkezünk riportunk helyszínére. Majd megszólal a csengő, a csapat pedig betódul az iskolaépületbe, amely belülről sem a hagyományos látványt nyújtja: a négy tanterem egy kertre néző, üvegfalú folyosóról nyílik, a kissé elkülönülő tanári és igazgatói részleg otthonos, galériás-falépcsős kialakítása pedig távol áll a rettegett tanári szoba képétől – írja az Abcúg.

Először az igazgatóiba ülünk be, a Buddha-szobor és az előtte égő füstölő melletti rattanfotelbe. Sok kérdéssel érkeztünk, mert nem mindennapi helyzet, hogy egy 1200 fős, zömmel hátrányos helyzetű romák lakta faluban gimnázium működjön, miközben az általános iskola már évek óta bezárt, a településen 98 százalékos a munkanélküliség, az aktív korúak és az idősek nagy részének pedig nincsen többje 8 általánosnál és pár középiskolai osztálynál. Egy ilyen helyen csak nagyon kevés szülő engedheti meg magának, hogy gyerekét 18 vagy akár 23 éves koráig iskoláztassa, pedig egy gimnázium után nem árt még minimum 1-2 évet szakmatanulással tölteni, ha betanított munkánál többet akar az ember. Az is kérdéses, van-e értelme, szabad-e középiskolát nyitni egy olyan elszigetelt helyen, mint Alsószentmárton, ahelyett, hogy az itteni és környékbeli fiatalok elszigeteltségét azzal csökkentenék, hogy a sokkal több lehetőséggel kecsegtető városokban való továbbtanulásra ösztönzik őket? Különben is: fel tudja-e venni a versenyt a városi gimnáziumokkal egy falusi iskola?