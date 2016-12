Az egyedülállóknak csak a maradék gyerek jut

Egy pécsi leszbikus pár tagja örökbe fogadott volna egy mások által többször visszautasított, 16 hónapos roma kislányt. Minden rendben ment, a pár és a kisgyermek egyre több időt töltött együtt, majd a gyámhivatal váratlanul közölte velük, hogy felső utasításra le kell állítaniuk az örökbefogadási folyamatot – írja az Abcúg.





Az ügyben ombudsmani vizsgálat indult, amely nemcsak a konkrét ügyet, hanem az azonos nemű személlyel párkapcsolatban élő személyek örökbefogadási lehetőségeit általánosságban is vizsgálja. Hogy a rendszer diszkriminatív, azt több, meleg örökbefogadó szülő is állítja, és Takács Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi kutatóközpontjának munkatársa is megerősíti. Takács és munkatársai vizsgálták az örökbefogadás rendszerét, és őket is meglepte, hogy a meleg interjúalanyaik többsége arról számolt be, hogy az örökbefogadási rendszerben dolgozók támogatták, segítették őket, nem a szexuális orientációjuk volt a döntő, hanem az, hogy házasok-e, vagy sem.





„A törvény ugyan nem vizsgálja a jelentkező szexuális orientációját, ugyanakkor diszkriminatív módon jár el azáltal, hogy a házastársi és az élettársi kapcsolat/bejegyzett élettársi kapcsolat között különbséget tesz az örökbefogadási eljárásban” – mondja Takács Judit.





Rózsa Krisztián pszichológus, a Szivárványcsaládok Alapítvány egyik alapítója négy évvel ezelőtt fogadta örökbe kisfiát. Hiába élt akkor már öt éve párkapcsolatban, a hatályos magyar jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy azonos nemű (vagy akár külön nemű) élettársak vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élők együtt fogadjanak örökbe gyereket, és így csak a pár egyik tagja (az örökbefogadó) válik a gyermek törvényes szülőjévé.





„Egyedül jelentkeztem a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál (TEGYESZ), majd elmentem a kötelező pszichológiai vizsgálatra. Már ott tisztáztam, hogy jogilag ugyan én leszek az örökbefogadó, de ketten neveljük majd a gyereket, párkapcsolatban élek” – mondja Rózsa. A vizsgáló pszichológus a párjával is beszélni szeretett volna, volt egy elbeszélgetés, amelyen mind a ketten részt vettek, majd elkészült a környezettanulmány, és fél év alatt az egész folyamat zökkenőmentesen lezárult. Mindössze kilenc hónapot kellett várni a gyermekük érkezésére.