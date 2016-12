Haladéktalanul bevezetnék az eurót Magyarországon

A Vállalkozók Szövetsége úgy véli, eljött az ideje annak, hogy hazánk átálljon az Európai Unió hivatalos fizetőeszközére. Haladéktalanul be kell vezetni hazánkban is, mert ezzel végleg megszűnhetnek a devizahiteles problémák is, amit eddig nem sikerült tökéletesen orvosolni – írják az OS-hez eljuttatott közleményben. Az átkonvertált forinthitel pedig többé már nem romolhat, hiszen egy euró most is egy euró, de kettő vagy öt év múlva is egy euró lesz.

Rendkívüli előny, hogy az átkonvertált hitelek euróban nem lesznek kitéve, mint a forint a világgazdaság hullámzásainak, és nem veszélyezteti a devizában eladósodott magyar lakosság és vállalkozói réteg jövőjét. Ezért is javasolja a kormányzatnak a Vállalkozók Szövetsége a haladéktalan bevezetést. Baldauf Aladár, a

szövetség elnöke szerint nem szabad halogatni a döntést. A szakértői vélemények szerint csak ez lehet az ország érdeke.